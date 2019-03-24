Израиль нанес удар по двум объектам ХАМАС в секторе Газа

Израильский беспилотник нанес два удара по объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на беспорядки на границе анклава. Об этом говорится в твиттере Армии Обороны Израиля (IDF).

Отмечается, что самолет Израиля атаковал два поста организации ХАМАС в южной части сектора Газа.

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«[Атака это] ответ на большое количество взрывных устройств, взорвавшихся ночью», — пояснили в IDF.

Ранее сообщалось, что в Израиле перехватили три запущенные из сектора Газа ракеты.

14 марта две ракеты были запущены из сектора Газа в направлении Тель-Авива. Отмечалось, что одну из них удалось перехватить при помощи системы противоракетной обороны.