Боевики атаковали правительство столицы Сомали, есть жертвы

Из-за атаки боевиков группировки «Аш-Шабаб» на правительственные здания в Могадишо в Сомали погибли не менее десять человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

До этого стало известно, что произошел мощный взрыв в центре Могадишо. Неизвестные напали на министерство труда, жилищного строительства Сомали и командный центр полиции региона Банадир.

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Отмечается, что при атаке боевиков погиб заместитель министра труда Сакар Ибрагим Абдалла, а также мирные жители.

По последним данным, четырех боевиков, напавших на здание, застрелили, а также погиб террорист-смертник.

Ранее сообщалось, что военные США ликвидировали более 50 боевиков «Аш-Шабаб».

Группировка «Аш-Шабаб» в 2008 году была внесена США в список террористических организаций.