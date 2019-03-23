Россия и КНР готовы помочь США в переговорах с талибами

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Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил, что Москва и Пекин готовы оказать содействие Вашингтону в переговорах с талибами. Об этом сообщает РИА «Новости».

«И мы, и китайцы однозначно заинтересованы в скорейшем успехе переговоров США с движением талибов», — сказал Кабулов.

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По его словам, США просят Россию поспособствовать договоренностям по урегулированию.

Он также добавил, что у талибов «не может быть монополии» на власть в Афганистане.

Ранее сообщалось, что США разорвали контакты с советником главы Афганистана.

«Талибан» (организация запрещена в России) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.