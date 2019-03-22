«Мы конкурируем с Россией»: в НАТО остереглись войны с Москвой

Глава военного комитета НАТО Стюарт Пич в интервью изданию Defense News рассказал о задачи Североатлантического альянса по сдерживанию России и высказался по поводу закупки Турцией российского ЗРК С-400.

По словам представителя Североатлантического альянса, Россия демонстрирует, что готова применить силу, поэтому сдерживание Москвы является приоритетом для НАТО. Пич также заметил, что с Россией продолжается диалог.

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«У нас регулярные встречи с Советом «Россия — НАТО», у нас регулярные встречи на высшем уровне, когда это необходимо. Мы продолжаем этот диалог, который имеет важное значение для альянса», — сказал глава военного комитета НАТО.

Тем не менее, по его словам, в НАТО должны относиться серьезно к российской военной модернизации.

«Мы конкурируем с Россией», — пояснил Пич.

Альянс в конкуренции с Россией демонстрирует три вещи, рассказал он.

«Очень важно, что мы в конкуренции с противником мы демонстрируем три вещи: что мы серьезно относимся к сдерживанию, что мы готовы защищать, но что мы также хотим продолжать диалог, включая военное начальство, так же, как и Совет «Россия — НАТО», — продолжил Пич.

Председателя военного комитета альянса также спросили, существует ли беспокойство по поводу закупки Турцией российского зенитно-ракетного комплекса С-400. Пич ответил, что снабжение армии страны — это национальное дело.

«НАТО не должна выбирать или консультировать союзников по системам вооружений», — сказал он, добавив, что это не дело альянса.

Пич также в ответе на последний вопрос заметил, что признает нарушения ДРСМД со стороны России, поэтому альянс был солидарен с США.