Самолет-разведчик США засекли у берегов Крыма

<img src="//img.gazeta.ru/files3/177/12046177/upload-DrEfjF2WkAY4qy8-pic905-895x505-29881.jpg">

Самолет-разведчик Военно-воздушных сил США совершил полет недалеко от берегов Крыма. Об этом сообщает RT со ссылкой на мониторинговый ресурс Plane Radar.

Как отмечается, изначально самолет находился на авиабазе греческого флота Суда. Оттуда утром, 22 марта, он взлетел и направился к Черному морю.

Реклама

Вскоре самолет заметили в воздушном пространстве Болгарии. Спустя еще время самолет находился уже в акватории Черного моря недалеко от южных берегов Крыма.

Ранее сообщалось, что Су-27 «отогнали» американский бомбардировщик от границы России.