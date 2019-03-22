Безуспешные попытки покинуть Сирию вынудили главаря ИГ покрасить бороду в рыжий

Главарь террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ) Абу Бакр аль-Багдади поменял внешность и несколько раз безуспешно пытался бежать из Сирии в Ирак. Об этом пишет газета Al-Araby Al-Jadeed со ссылкой на источник.

По данным издания, аль-Багдади укоротил бороду и покрасил ее в рыжий, также он носит не характерную для террористов ИГ афганскую одежду. Кроме того, из-за малоподвижного образа жизни в последние пару лет террорист страдает от ожирения.

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Источник утверждает, что аль-Багдади находится не на территории «последнего оплота ИГ в Багузе, а в другом районе Сирии. Он добавил, что смена имиджа не помогла ему выбраться из страны.

Ранее сообщалось, что аль-Багдади избежал смерти при ударе из-за опоздания на встречу.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.