В Пентагоне отвергли сообщения об «отгоне» B-52 от границ России

<img src="//img.gazeta.ru/files3/969/12256969/RIAN_5823766.HR-pic905-895x505-16074.jpg">

Представитель Пентагона Эрик Пэхон заявил, что американский бомбардировщик B-52 выполнял «рутинную» операцию в международном воздушном пространстве во время встречи с российскими истребителями Су-27. Слова представителя передает РИА «Новости».

Пэхон подчеркнул, что во время операции на Балтикой у самолета произошла «рутинная» встреча с Су-27.

Реклама

«Пилоты использовали радиолокационные маяки и действовали в соответствии с международным правом. Российский самолет не отгонял B-52, как было заявлено», — сказал представитель американского оборонного ведомства.

Он добавил, что борт ВВС США успешно завершил операцию.

Ранее было опубликовано видео встречи B-52 и Су-27 в небе над Балтикой. Из десятисекундного ролика так же следует, что самолет США никак не отреагировал на присутствие российских истребителей.