Песков отреагировал на переброску американских B-52 в Европу

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переброска шести американских стратегических бомбардировщиков В-52 в Европу вызывает дополнительную напряженность. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, действия США не ведут к укреплению атмосферы безопасности в регионе, который прилегает к границам России.

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Он также добавил, что Россия сожалеет о данном решении США.

Ранее сообщалось, что США перебросили «ядерные» B-52 в Европу.