Песков отреагировал на переброску американских B-52 в Европу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переброска шести американских стратегических бомбардировщиков В-52 в Европу вызывает дополнительную напряженность. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, действия США не ведут к укреплению атмосферы безопасности в регионе, который прилегает к границам России.
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Он также добавил, что Россия сожалеет о данном решении США.
Ранее сообщалось, что США перебросили «ядерные» B-52 в Европу.