В ЛНР заявили о вспышке чесотки в рядах ВСУ

Официальный представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко заявил, что луганской разведке якобы стало известно о десятках случаев заболевания солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) чесоткой. Слова Марочко приводит Луганский информационный центр (ЛИЦ).

По его словам, «за последние четыре дня» более 50 военнослужащих 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ обратились ко врачам из-за чесотки. Марочко считает, что такое количество случаев заболевания объясняют «неудовлетворительные» условия проживания военных.

Ранее в ЛНР выразили опасение законом о разминировании в Донбассе.