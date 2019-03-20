Цель пролета украинских самолетов над Азовским морем назвали в Госдуме

Украинские самолеты с полной боевой нагрузкой пролетели над Азовским морем, чтобы показать свое «господство на море и в воздухе». Об этом заявил депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек, сообщает RT.

Депутат подчеркнул, что эти учения были нужны президенту страны Петру Порошенко «как воздух».

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«Украинский избиратель должен быть уверен, что национальные вооруженные силы господствуют и на море, и в воздухе», — добавил Бальбек.

С военной точки зрения «демонстрация ничтожная», а с популистской — «хлесткий заголовок типа «Наша авиация контролирует небо над Азовским морем».

Ранее сообщалось, что украинские истребители и штурмовики с полной боевой нагрузкой полетали над Азовским морем.