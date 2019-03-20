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Российский ударный вертолет Ми-28НМ получит новую управляемую ракету «изделие 305», дальность поражения целей который составляет более 25 километров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиастроительном комплексе.

Как отмечается, данная ракета предназначена для круглосуточного поражения бронетехники, а также железобетонных укреплений.

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По словам собеседника агентства, один Ми-28НМ будет способен нести до восьми ракет такого типа.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны России получило семь новых боевых вертолетов. Ведомству были переданы два транспортно-боевых Ми-35М, два учебно-боевых Ми-28УБ и три Ми-28Н «Ночной охотник».