Турция не будет оправдываться перед США: советник Эрдогана о покупке С-400

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Ясин Актай, советник турецкого президента Тайипа Эрдогана, заявил, что Турция не должна оправдываться перед США за покупку зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом сообщает РИА «Новости».

Актай подчеркнул, что Турция «всегда» действует в рамках договоров со своими союзников, но США периодически «создают проблемы». Он добавил, что США «сотрудничают с террористами» — силами самообороны сирийских курдов, которых турецкие власти считают террористической организацией.

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«Турция хотела приобрести [американские] ЗРК Patriot, но США не ответили на это положительно», — заключил Актай.

Ранее Эрдоган назвал сроки поставок российских ЗРК С-400 в Турцию.