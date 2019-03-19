Турция не будет оправдываться перед США: советник Эрдогана о покупке С-400
Ясин Актай, советник турецкого президента Тайипа Эрдогана, заявил, что Турция не должна оправдываться перед США за покупку зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом сообщает РИА «Новости».
Актай подчеркнул, что Турция «всегда» действует в рамках договоров со своими союзников, но США периодически «создают проблемы». Он добавил, что США «сотрудничают с террористами» — силами самообороны сирийских курдов, которых турецкие власти считают террористической организацией.
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«Турция хотела приобрести [американские] ЗРК Patriot, но США не ответили на это положительно», — заключил Актай.
Ранее Эрдоган назвал сроки поставок российских ЗРК С-400 в Турцию.