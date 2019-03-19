На Украине оценили возможность «вторжения» России

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Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) Игорь Смешко заявил, что военное «столкновение» России и Украины возможно. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, боевые действия якобы возможны при определенной политической ситуации на Украине.

Он также добавил, что правительству Украине не стоит вовлекать Россию во «внутриукраинские конфликты».

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Смешко подчеркнул, что Россия является «вторым ядерным государством» в мире.

Ранее украинский лидер Петр Порошенко заявил, что Украина не собирается нападать ни на одну страну.