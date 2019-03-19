Порошенко оценил возможность нападения Украины на другие страны

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Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что Украина не собирается нападать ни на одну страну. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, украинские власти не интересуют земли за границами своей территории.

Он также добавил, что Украина придерживалась всех условий договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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Порошенко подчеркнул, что данный договор якобы нарушает Россия.

Ранее Порошенко заявил, что Украина намерена построить завод по производству ядерного топлива.