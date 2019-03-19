Пушков ответил на слова Волкера о выгодах России от НАТО
Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал заявление спецпредставителя США Курта Волкера о выгодах России от расширения НАТО.
«Волкер считает всех глупцами? Никакой выгоды для России от расширения НАТО нет», — написал Пушков.
По его словам, данный альянс был создан для противостояния СССР и контроля США над Европой.
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Он также добавил, что в настоящее время НАТО выполняет эту же роль в отношении России.
Ранее Волкер заявил, что Россия якобы получит выгоду от расширения НАТО.