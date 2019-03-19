О выгоде России от расширения НАТО, рассказал Волкер

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Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Россия якобы получит выгоду от расширения НАТО. Об этом сообщает РИА «Новости».

Таким образом он прокомментировал возможное вступление Украины в альянс.

По его словам, Москва получила выгоду от вступления Эстонии, Латвии и Литвы в НАТО.

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Он также добавил, что в настоящее время эти страны являются «прекрасными соседями» для России.

Волкер выразил надежду на то, что Россия «не станет реагировать» на вступление Украины в НАТО.

Ранее сообщалось, что Украину и Грузию не позвали на встречу глав МИД НАТО.