О выгоде России от расширения НАТО, рассказал Волкер
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Россия якобы получит выгоду от расширения НАТО. Об этом сообщает РИА «Новости».
Таким образом он прокомментировал возможное вступление Украины в альянс.
По его словам, Москва получила выгоду от вступления Эстонии, Латвии и Литвы в НАТО.
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Он также добавил, что в настоящее время эти страны являются «прекрасными соседями» для России.
Волкер выразил надежду на то, что Россия «не станет реагировать» на вступление Украины в НАТО.
Ранее сообщалось, что Украину и Грузию не позвали на встречу глав МИД НАТО.