США решили продать Украине новую партию противотанковых Javelin

Спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер сообщил, что администрация США рассматривает возможность поставки на Украину противотанковые комплексы Javelin, передает ТАСС.

Помимо Javelin рассматриваются поставки систем противовоздушной и прибрежной обороны.

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«Речь идет обо всем, что обоснованно и необходимо Украине, чтобы обладать современным потенциалом, дабы защищать себя и предотвращать дальнейшую агрессию против своей территории», — заявил Волкер.

Ранее президент Украины Петр Порошенко пообещал в случае своего переизбрания начать реализацию обновленной ракетной программы.