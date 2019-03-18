В Крыму развернули оружие для атаки по любой точке Европы

Глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что в Крыму развернули бомбардировщики, способные поразить системы ПВО и ПРО «в любой точке Европы». Об этом сообщает РИА «Новости».

Бондарев отметил, что эти бомбардировщики модернизируют в ближайшие несколько лет и они станут «универсальным средство для ударов по всем типам целей на удалении в тысячи километров».

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«Дальность крылатых ракет на его борту позволяют нести боезаряд в любую точку Европы, тем самым поражая любой объект вражеских систем ПРО и ПВО», — подчеркнул Бондарев.

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