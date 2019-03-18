В Польше ожидают роста постоянного контингента войск США

<img src="//img.gazeta.ru/files3/750/10775750/AP_17187281001904-pic905-895x505-32143.jpg">

Пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский заявил в эфире RMF FM, что создание американской военной базы «Форт Трамп» на территории страны предполагает увеличение постоянного контингента американских войск. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что создание базы также должно увеличить количество американского оружия, которое находится в Польше.

Реклама

«Мы с самого начала говорим о том, что речь идет о постоянном присутствии в Польше американских войск», — отметил Спыхальский.

Пресс-секретарь добавил, что военная база «Форт Трамп» не будет похож на базу в средневековом замке Мальборк.

Ранее польский президент Анджей Дуда заявил, что в Польше ожидают усиления американского военного контингента.