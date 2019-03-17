Заложенная террористами мина взорвалась в провинции Сирии
В сирийской провинции Хама произошел взрыв мины, которую заложили боевики из террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России). Об этом сообщает SANA.
По данным агентства, в результате взрыва один ребенок получил ранение.
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Как отмечается, инцидент произошел в районе Телль-Марага, расположенном неподалеку от города Саламия.
Ранее сообщалось, что десять мирных жителей погибли в результате авиаудара в Сирии.
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.