В Совфеде оценили заявление Порошенко об обновленной ракетной программе

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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров оценил слова президента Украины Петра Порошенко о том, что в случае переизбрания он начнет реализацию обновленной ракетной программы. Об этом сообщает RT.

По его мнению, это заявление вызывает большие сомнения, так как в науку в последнее время не вкладывалось никаких средств, а производства разорены.

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«Страна, которая живет на займы Международного валютного фонда, вряд ли может позволить себе такие расходы», — сказал Джабаров.

Он добавил, что украинскому лидеру стоит больше думать о благосостоянии народа.

Ранее сообщалось, что Порошенко пообещал обновленную ракетную программу после избрания.