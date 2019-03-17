Порошенко назначил врио главы внешней разведки Украины

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Президент Петр Порошенко назначил первого заместителя председателя Службы внешней разведки (СВР) Андрея Алексеенко временно исполняющим обязанности председателя ведомства, передает агентство «Украинские новости».

Алексеенко сменил на данном посту Егора Божка, которого Порошенко отправил в отставку 14 марта. В должности первого зампреда СВР Украины Алексеенко работал с 27 ноября 2017 года.

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«Первому заместителю председателя Службы внешней разведки Украины Алексеенко Андрею Викторовичу временно исполнять обязанности председателя Службы внешней разведки Украины», — говорится в указе.

Ранее сообщалось, что Порошенко уволил своего советника, ставшего кандидатом в президенты Украины. Также появилась информация о том, что он может снять с должности сомневающегося в его победе на выборах главу администрации.