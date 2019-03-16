Экс-сотрудник Пентагона оказался китайским шпионом

Американский минюст проинформировал о том, что экс-сотрудник разведывательного управления минобороны США 58-летний Рон Хансен признался в шпионаже в пользу китайской стороны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, Хансена задержали в июне 2018 года, а с Китаем он начал сотрудничать с 2014 года.

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«В ходе своих отношений с агентами китайской разведки Хансен получил сотни тысяч долларов в качестве компенсации за информацию, которую он им предоставил, включая информацию, которую он собрал на различных отраслевых конференциях», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что его обвиняют не только в попытке сбора конфиденциальных данных для китайской стороны, но и в контрабанде наличности, а также в нелегальном ввозе товаров на американскую территорию. Хансен признал свою вину по одному пункту.

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