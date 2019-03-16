«Би-би-си»: в Сирии после нападения боевиков пропал российский майор

Российский майор Сухроб Каримов, который отправился в командировку в Сирию летом прошлого года, уже несколько недель считается пропавшим без вести. Об этом сообщает «Би-би-си».

По словам неназванного источника среди его родственников, 35-летнего Каримова направили на сирийскую территорию из-за знания арабского языка, где он, будучи командиром батальона, был переводчиком. Согласно имеющейся информации, он в последний раз связывался с близкими 22 февраля.

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По последним данным, он вместе с двумя полковниками попал в засаду в провинции Дейр-эз-Зор. Позднее были обнаружены останки нескольких погибших, но Каримова среди них не было.

Ранее сообщалось, что при опрокидывании БТР в ущелье в Абхазии погибли трое российских военных.