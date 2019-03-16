В Риге двух солдат ВС США оштрафовали за осквернение памятника Свободы

Представитель полиции Латвии Том Садовскис проинформировал о том, что рижская полиция оштрафовала двух солдат США за справление нужны около памятника Свободы. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным ведомства, инцидент произошел 8 марта. На него обратили внимание благодаря записям с камер видеонаблюдения.

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«Каждый из военнослужащих армии США оштрафован на 400 евро за открытое неуважение к памятнику Свободы», — сказал Садовскис.

Он также от лица минобороны выразил сожаление в связи с произошедшим.

Ранее сообщалось, что стелу Монумента Славы снесли с третьей попытки во Львове.