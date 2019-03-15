Киев обвинил Россию в подготовке наступления на Украину
Директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев заявил, что инцидент в Керченском проливе станет шагом для «наступления» России на Украину. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, ЕС может остановить «российские военные действия» с помощью санкций.
Он также добавил, что санкции являются единственным «мирным инструментом» Европы.
Однако, Макеев подчеркнул, что Россия якобы понимает только силу.
Ранее в Крыму отреагировали на санкции ЕС из-за инцидента в Керченском проливе.
25 ноября прошлого года три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.
В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.