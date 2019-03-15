Украина провела учения в Азовском море

Украина поучаствовала в учениях в Азовском море по проверке боевой готовности. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы страны.

Уточняется, что два украинских корабля и катер морской охраны ВМС провели «боевое слаживание».

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«Морские пограничники и военнослужащие из состава объединенных сил провели боевое слаживание», — добавили в ведомстве.

Цель учений — совершенствование навыков слаженности действий, а также готовности авиационных подразделений к поддержке корабельно-катерного состава ВМС ВС Украины, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Россия и Турция провели учения в Черном море.