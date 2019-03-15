Израиль ответил на ракетную атаку по Тель-Авиву

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Израильские военные наносят ракетный удар по Газе в ответ на атаку Тель-Авива, сообщает Reuters.

Палестинские очевидцы также рассказали, что Израиль поднял в воздух самолеты.

Израильские военные в свою очередь заявляют, что наносят удар по «объектам террористов», уточнили в агентстве.

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Данных о жертвах и разрушениях в настоящий момент нет.

Ранее сообщалось, что две ракеты были запущены из сектора Газа в направлении Тель-Авива. Отмечалось, что одну из них удалось перехватить.