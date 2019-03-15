В Совбезе России заявили о киберугрозе из Прибалтики

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Заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов заявил, что НАТО открыло в Прибалтике структуры, которые нацелены на «ведение масштабной информационной войны». Свое мнение он выразил в интервью «Красной звезде».

Он отметил, что развитие «информационно-коммуникационных технологий» привело к появлению новой сферы «военно-политического противоборства».

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По его словам, в Риге НАТО был открыт «центр стратегических коммуникаций», а в Таллине — «объединенный центр передового опыта в области киберзащиты».

Попов заверил, что эти учреждения необходимы для того, чтобы выводить из строя «вычислительные сети критически важных объектов».

«Как вы понимаете, прежде всего России», — подчеркнул замсекретаря.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал ответить в случае кибератак из России.