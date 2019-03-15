США собрались сделать Бразилию «основным союзником вне НАТО»

Американские власти намерены предложить Бразилии стать «основным союзником вне НАТО» (MNNA) во время визита бразильского президента Жаира Болсонару в Вашингтон. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в бразильском правительстве.

В агентстве напомнили, что такой статус позволяет стране-союзнице США получить преференциальный доступ к покупке вооружений и военных технологий. В частности, «основные союзники США вне НАТО» могут рассчитывать на ускоренный экспорт нового оружия, преференции при тренировке солдат, а также на бесплатный доступ к излишкам «военных материалов».

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Встреча Болсонару с президентом США Дональдом Трампом состоится на следующей неделе.

Ранее Болсонару прокомментировал свои слова о возможном размещении в Бразилии американской военной базы.