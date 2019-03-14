Трамп хочет выделить $5 млн финансирования «Белым каскам»

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В Госдепе заявили, что правительство США планирует выделить $5 млн на деятельность «Белых касок» и механизма ООН в Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, это распоряжение дал президент США Дональд Трамп.

Как отмечается, теперь выделение средств на поддержку деятельности «Белых касок» должен одобрить конгресс США.

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При этом в Госдепе подчеркнули «важность» работы «Белых касок» в Сирии.

Ранее сообщалось, что фонд развития Катара выделил $2 млн на поддержку сирийской неправительственной организации «Белые каски».