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Президент Украины Петр Порошенко уволил главу внешней разведки государства Егора Божка. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на его сайт.

«Уволить Божка Егора Валерьевича с должности председателя Службы внешней разведки Украины», — говорится в тексте указа.

Ранее сообщалось, что Порошенко уволил своего советника, ставшего кандидатом в президенты Украины. Также появилась информация о том, что он может снять с должности сомневающегося в его победе на выборах главу администрации.