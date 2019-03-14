Названа причина гибели аргентинской подлодки «Сан Хуан»

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Командующий ВМС Аргентины контр-адмирал Давид Бурден заявил, что подлодка «Сан Хуан» затонула из-за взрыва. Об этом сообщает TN.

По его словам, из-за попадания воды в аккумуляторные баки подлодки, произошло короткое замыкание.

Он также добавил, что после этого на подлодке произошел взрыв.

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Бурден подчеркнул, что до отправления из порта «Сан Хуан» была в хорошем состоянии.

Ранее сообщалось, что появились фото затонувшей аргентинской подлодки «Сан Хуан».