Названа причина гибели аргентинской подлодки «Сан Хуан»
Командующий ВМС Аргентины контр-адмирал Давид Бурден заявил, что подлодка «Сан Хуан» затонула из-за взрыва. Об этом сообщает TN.
По его словам, из-за попадания воды в аккумуляторные баки подлодки, произошло короткое замыкание.
Он также добавил, что после этого на подлодке произошел взрыв.
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Бурден подчеркнул, что до отправления из порта «Сан Хуан» была в хорошем состоянии.
Ранее сообщалось, что появились фото затонувшей аргентинской подлодки «Сан Хуан».