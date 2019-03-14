Генсек НАТО выступил за сохранение каналов военной связи с Россией

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о приверженности альянса сохранению каналов военной связи с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, НАТО намерен сохранять эти каналы «открытыми и доступными».

Он также добавил, что эти линии военной связи действуют независимо от Совета Россия - НАТО.

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Столтенберг подчеркнул, что альянс придает большое значение сохранению формата Совета Россия-НАТО.

Ранее сообщалось, что Россия проведет наблюдательный полет над странами НАТО.