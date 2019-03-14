Генсек НАТО выступил за сохранение каналов военной связи с Россией
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о приверженности альянса сохранению каналов военной связи с Россией. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, НАТО намерен сохранять эти каналы «открытыми и доступными».
Он также добавил, что эти линии военной связи действуют независимо от Совета Россия - НАТО.
Реклама
Столтенберг подчеркнул, что альянс придает большое значение сохранению формата Совета Россия-НАТО.
Ранее сообщалось, что Россия проведет наблюдательный полет над странами НАТО.