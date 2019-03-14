В МИД Польши рассказали, когда в стране появится военная база США

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Глава польского МИДа Яцек Чапутович рассказал, когда в стране появится база ВС США. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что военная база будет находиться в 150 км от Гданьска, в Редзиково. На ней будет установлено ракетное вооружение и компоненты системы для радиолокационного отслеживания ракет.

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«Есть шанс, что до конца следующего года эта база будет закончена и будет готова к действиям», — заявил Чапутович.

Ранее сообщалось, что Вашингтон и Варшава ведут переговоры о создании базы США в Польше.