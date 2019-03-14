В Швеции не увидели в России военной угрозы
В Швеции глава подразделения контрразведки полиции безопасности страны (СЭПО) Даниэль Стенлинг высказался по поводу российской стороны. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, в Швеции наблюдают за активностью России.
«В настоящее время наши данные не дают повода считать, что Россия представляет военную угрозу», — сказал Стенлинг.
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Он добавил, что этого нельзя исключать в дальнейшем.
Ранее эксперт Шведского института оборонных исследований Йонас Кьеллен заявил, что Россия неспособна «идти в ногу с развитием военных технологий Запада».