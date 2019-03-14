Вашингтон и Варшава ведут переговоры о создании базы США в Польше

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Соединенные Штаты и Польша ведут переговоры по поводу размещения на польской территории постоянного контингента американских ВС. Об этом сообщает Defense One.

По словам и.о. помощника министра обороны США по вопросам международной безопасности Кэтрин Уилбаргер, на подготовку соответствующего соглашения понадобится от полугода до года.

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«Мы сделали, на наш взгляд, довольно серьезное предложение и уже на этой неделе работаем над техническими моментами», — сказала Уилбаргер.

Она выразила надежду на то, что встреча представителей сторон станет прочным фундаментом для дальнейшей работы.

Ранее польский президент Анджей Дуда заявил, что польские власти ожидают усиления американского военного контингента в Польше.