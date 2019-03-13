Минобороны: ВКС России уничтожили склад террористов в Идлибе

В Минобороны России заявили, что ВКС страны уничтожили склад террористической группировки «Хайат Тахрир аш- Шам», в которой хранились ударные беспилотники для налета на российскую базу Хмеймим, об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что российская сторона нанесла удар по согласованию с Турцией 13 марта.

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Отмечается, что в результате удара были уничтожены боеприпасы и вооружения террористов.

По подтвержденной по нескольким канала информации, боевики «Хайат Тахрир аш- Шам» собирались напасть на российскую авиабазу Хмеймим, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что армия Сирии атаковала позиции боевиков в Идлибе.

«Хайат Тахрир аш- Шам»— террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.