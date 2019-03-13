Пентагон ввел ограничения для трансгендеров в армии

Пентагон подписал меморандум, который вводит ограничения на службу трансгендерных людей в армии США. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как отмечается, этот документ позволит запрещать трансгендерным людям проходить службу в армии, если им требуется гормональное лечение или операция. При этом уточняется, что каждый случай будет разбираться в индивидуальном порядке.

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В материале говорится, что документ вступит в силу 12 апреля.

Ранее сообщалось, что суд позволил президенту США Дональду Трампу запрещать трансгендерам служить в армии.