США решили выделить $250 млн на военную поддержку Украины
Правительство США планирует выделить $250 млн на поддержку военных и сил безопасности Украины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на проект бюджета Пентагона.
По данным агентства, эти средства, в частности, пойдут на замену старого американского оружия.
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Как отмечается, Пентагон запросил у конгресса США $13,6 млрд на противоракетную оборону.
При этом минобороны США также хочет потрать около $2,6 млрд на разработку гиперзвукового оружия.
Ранее сообщалось, что Вашингтон намерен увеличить финансирование программ по оказанию военной помощи Украине Украине и Грузии.