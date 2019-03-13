США решили выделить $250 млн на военную поддержку Украины

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Правительство США планирует выделить $250 млн на поддержку военных и сил безопасности Украины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на проект бюджета Пентагона.

По данным агентства, эти средства, в частности, пойдут на замену старого американского оружия.

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Как отмечается, Пентагон запросил у конгресса США $13,6 млрд на противоракетную оборону.

При этом минобороны США также хочет потрать около $2,6 млрд на разработку гиперзвукового оружия.

Ранее сообщалось, что Вашингтон намерен увеличить финансирование программ по оказанию военной помощи Украине Украине и Грузии.