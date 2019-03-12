Американский самолет провел разведку у крымского побережья
Американский самолет разведки был замечен недалеко от Крымского побережья. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Как отмечается, самолет-разведчик взлетел с авиабазы на острове Крит, провел разведывательный полет вдоль Крымского полуострова и вернулся на базу.
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Уточняется, что иностранные самолеты-разведчики все чаще замечают недалеко от российских границ.
Ранее сообщалось, что самолет-разведчик США пролетел над Россией.