Американский самолет провел разведку у крымского побережья

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Американский самолет разведки был замечен недалеко от Крымского побережья. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на мониторинговый ресурс PlaneRadar.

Как отмечается, самолет-разведчик взлетел с авиабазы на острове Крит, провел разведывательный полет вдоль Крымского полуострова и вернулся на базу.

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Уточняется, что иностранные самолеты-разведчики все чаще замечают недалеко от российских границ.

Ранее сообщалось, что самолет-разведчик США пролетел над Россией.