Bloomberg: Пентагон работает без лидера рекордное время

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После ухода Джеймса Мэттиса в декабре 2018 года президент США Дональд Трамп до сих пор не определился с кандидатами на пост главы Пентагона, пишет Bloomberg.

Это один из трех самых затяжных случаев в истории министерства обороны США и самый худший пример халатного отношения в управлении государством, подчеркивает агентство.

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Джеймс Мэттис объявил о своей отставке 20 декабря, c начала года должность главы минобороны США замещает Патрик Шанахан. Агентство напоминает, что Трамп не представил кандидатов для замены Мэттиса в течение более двух месяцев.

Отмечается, что в администрации президента США Дональда Трампа продолжается хаос. Глава государства «счастлив забрасывать» Пентагон деньгами, однако не может укомплектовать персонал или прислушаться к оборонным чиновникам. Кроме того, пока у Пентагона нет руководства советнику президента США по национальной безопасности Джону Болтону гораздо легче игнорировать чиновников в министерстве обороны, подчеркивает агентство.

Те, кто может изменить эту ситуацию — республиканцы, которые в итоге не смогли повлиять на Трампа и не готовы идти против него, заключает Bloomberg.