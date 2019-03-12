War On The Rocks: С-400 может положить конец союзу США и Турции

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Российский зенитно-ракетный комплекс С-400 может положить конец турецко-американскому альянсу, пишет издание War On The Rocks.

Спорные дискуссии о сотрудничестве Турции и США в области оборонной промышленности приводят к еще более неудобной геостратегической проблеме: у Анкары и Вашингтона больше нет совпадающих интересов и общего понимания того, как решать региональные проблемы, подчеркивает издание.

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В этом случае ЗРК С-400, который Турция решила купить у США, отражает новую реальность, отмечается в материале. В Соединенных Штатах видят в С-400 угрозу. Американские самолеты F-35, летать на которых в настоящее время обучаются турецкие пилоты ВВС, могут быть никогда не доставлены в Турцию.

В Вашингтоне опасаются, что эксплуатация Турцией F-35 в радиусе действия мощного ЗРК С-400 позволит России собирать и использовать данные о США и истребителе НАТО. Поэтому Соединенные Штаты рассматривают возможность блокирования экспорта F-35 в Турцию, пишет издание. Таким образом, Турция получит сигнал, что ей нельзя доверять западную оборонную технику из-за дружбы с Россией.