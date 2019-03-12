Польша захотела купить у США истребители F-35
Польский президент Анджей Дуда в эфире Радио Щецин заявил, что Польша ведет переговоры с США о покупке американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Об этом сообщает РИА «Новости».
Дуда рассказал, что польские власти «уже разговаривали» по вопросу покупки истребителей с американской стороной.
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«Мы говорим о самолетах F-35, чтобы была ясность», — добавил Дуда.
Ранее поступала информация о том, что Польша намерена купить у США 32 самолета F-35 до 2026 года. В настоящее время основу боевой авиации Польши составляют российские истребители Су-22 и МиГ-29 и американские истребители F-16.
Ранее сообщалось, что Германия отказалась от покупки американских истребителей-невидимок F-35.