С-400 заступили на боевое дежурство в Ленобласти
В Ленинградской области в зенитно-ракетном полку Западного военного округа (ЗВО) на дежурство заступили боевые расчеты нового комплекта зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400, передает РИА «Новости».
«В Ленинградской области расчеты новейших зенитных ракетных систем С-400 заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне военных, административных и гражданских объектов», — сообщили в пресс-службе ЗВО.
Ранее противовоздушную оборону Калининградской области усилили С-400.