Антонов назвал условие применения Россией ядерного оружия
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что российская сторона никогда не будет использовать ядерное оружие для предотвращения региональных конфликтов. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, Россия может применить ядерное оружие лишь в случае угрозы существованию страны.
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Он также добавил, что Москва не рассматривает Вашингтон в качестве соперника.
Антонов подчеркнул, что Россия не готова к продлению ДСНВ без предварительного диалога с США.
Ранее в МИД России рассказали о рисках из-за поведения США по вопросу СНВ.