«Мрачные последствия»: Антонов о выходе США из ДРСМД
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал о последствиях выхода США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает РИА «Новости».
«Последствия разрушения этого договора могут быть мрачными», — заявил Антонов.
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По его словам, Россия сделала все для сохранения договора.
Он также добавил, что США обосновали свой выход из ДРСМД с помощью «создания сказки» о ракете 9М729.
Ранее сообщалось, что США начали изучать возможности создания ракет, запрещенных ДРСМД.