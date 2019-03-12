«Мрачные последствия»: Антонов о выходе США из ДРСМД

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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал о последствиях выхода США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает РИА «Новости».

«Последствия разрушения этого договора могут быть мрачными», — заявил Антонов.

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По его словам, Россия сделала все для сохранения договора.

Он также добавил, что США обосновали свой выход из ДРСМД с помощью «создания сказки» о ракете 9М729.

Ранее сообщалось, что США начали изучать возможности создания ракет, запрещенных ДРСМД.