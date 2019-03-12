Белый дом: Трамп может помиловать фигуранта «российского дела»

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Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс рассказала, когда президент США Дональд Трамп примет решение относительно помилования бывшего главы его предвыборного штаба Полу Манафорту. Об этом сообщает Politico.

По ее словам, Трамп примет решение в отношении Манафорта, «когда будет готов».

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Она также добавила, что Трамп четко изложил свою позицию по расследованию против Манафорта, который был фигурантом дела о «вмешательстве России».

Ранее Трамп заявил, что суд по делу Манафорта подтвердил отсутствие сговора с Россией.