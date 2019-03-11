Источник рассказал о планах конгресса пригласить генсека НАТО

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Лидер демократов в палате представителей Нэнси Пелоси намерена пригласить генерального секретаря Йенса Столтенберга на выступление в конгресс США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Отмечается, что Стотенберга пригласят на открытие заседания конгресса в апреле нынешнего года, когда альянс будет праздновать свое 70-летие.

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Источник также рассказал, что приглашения Столтенберга поддержали как демократические, так и республиканские лидеры конгресса, несмотря на сомнение некоторых представителей президентской администрации в ценности НАТО для Соединенных Штатов.

Ранее в НАТО сочли неприемлемыми слова российского лидера Владимира Путина, который заявил о возможном нацеливании ракет на страны альянса.