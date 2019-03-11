В США анонсировали начало производства запрещенных ДРСМД деталей ракет

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США намерены начать производство деталей для ракет наземного базирования, которые ранее не выпускались из-за ограничений, наложенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает Deutsche Welle.

Об этом решении рассказала представитель Пентагона Мишель Бальданза. При этом она подчеркнула, что пока ракетные компоненты будут производиться в рамках «исследовательской программы», которая будет отменена, если Россия вернется к соблюдению ДРСМД.

Ранее сообщалось, что США начали изучать возможности создания ракет, запрещенных ДРСМД.